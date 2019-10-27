Доменико Тедеско: «Спартаку» далеко до идеала. Впереди много работы»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги победы над «Локомотивом» (3:0) в матче 14-го тура чемпионата России. По его словам, команде еще необходимо много работать.

— Доволен, что удалось победить. Однако считаю результат игры высоковатым, — отметил Тедеско. — Если посмотреть на цифры в отрыве от контекста может показаться, что все было идеально. Но это не так. Есть много над чем работать. В раздевалке мы сказали об этом: есть еще много тем, которые нам надо обговорить. Победа достигнута за счет слаженной работы всего коллектива. (Александр Рогулев)