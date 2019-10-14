Доменико Тедеско: «Пиджак? Одежда не имеет большого значения»

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции, посвященной своему назначению, сказал, что не имеет ничего против пиджаков.

— Вы стильно одеваетесь, но почти никогда не носите пиджаки. Вот и сейчас на вас кардиган. Вам не нравятся пиджаки?

— Ничего не имею против пиджаков. Но, мне кажется, одежда — это не то, что имеет большое значение.

— Будете ли вы учить русский язык?

— Охотно учу новые языки. Но те, что я знаю, ничего общего с русским не имеют. Но у меня есть желание выучить русский язык. Надеюсь, что когда-нибудь смогу сказать что-то на русском. (Дмитрий Гирин)

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