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Доменико Тедеско: «Очки набираются не только в дерби»

18:29

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ против «Ротора».

— Очки набираются не только в дерби, особенно в таких матчах. Важно после игры прийти в раздевалку посмотреть в зеркало в свои глаза и сказать: «Я все сделал для победы». Это основной критерий подготовки, — сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ротор — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 5-й тур. «Краснодар» — ЦСКА, «Динамо» — «Зенит» и другие матчи




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