Доменико Тедеско: «Очки набираются не только в дерби»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ против «Ротора».

— Очки набираются не только в дерби, особенно в таких матчах. Важно после игры прийти в раздевалку посмотреть в зеркало в свои глаза и сказать: «Я все сделал для победы». Это основной критерий подготовки, — сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер».