Доменико Тедеско: «Не имеет смысла сейчас говорить: мы станем пятыми, шестыми или седьмыми»

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о целях, которые перед ним стоят на сезон. Он подчеркнул, что сейчас важно работать на будущее, а не говорить о конкретном результате.

— На днях в одном интервью Федун заметил, что в нынешнем сезоне надо создать такую команду, чтобы в дальнейшем она могла бороться за титулы. Легче работать, когда не говорят о конкретном месте в таблице?

— Для меня этот момент тоже было важно прояснить на встрече с президентом: каковы ожидания от сезона? Потому что все знают, какая сложилась турнирная ситуация у «Спартака». Нужно реально смотреть на вещи. Положение трудное, необходимо шаг за шагом из него выбираться, не говоря сейчас о каких-то конкретных местах.

— То есть главное — работа на будущее, а результат уходит на второй план?

— Он важен всегда. Просто не имеет смысла сейчас говорить: мы станем пятыми, шестыми или седьмыми. Не нужно слов об этом, сосредоточимся на работе, чтобы поскорее прервать неудачную серию, прибавить в игре. А с ней результаты придут сами.

— Но вы же понимаете, что болельщики «Спартака» быстро потеряют терпение, если не придут победы?

— Это нормально, что фанаты ждут только побед. Но перед тем, как ответить «да» или «нет», мне требовалось понять позицию господ Федуна и Цорна, насколько они готовы быть терпеливыми. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Доменико Тедеско — здесь