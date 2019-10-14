Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции, посвященной своему назначению, сказал, что готов к давлению, которое на него обрушится.

— Были ли у вас варианты в Германии и почему вы выбрали именно «Спартак»?

— Аргументов много. Я был в Москве, мне очень все понравилось. Свою роль сыграло и руководство «Спартака», в том числе Томас Цорн.

— Какие ошибки вы совершили, работая в «Шальке», и понимаете ли вы их?

— Я семь месяцев был без работы, мне многое нужно было переосмыслить. Были моменты в игре «Шальке», которые я могу назвать неправильными, и сейчас у меня есть понимание, что было не так.

— Готовы ли вы к работе под давлением, к тому, что, возможно, единственным человеком, кто будет вас поддерживать, будет Томас Цорн.

— Давления для меня — не вопрос. Я понимаю, что это такое, понимаю что бывает, когда проиграешь несколько матчей. Я хочу познакомиться и с журналистами, и с фанатами. (Дмитрий Гирин)

Тедеско в «Спартаке». Что об этом надо знать