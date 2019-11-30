Докампо считает, что матч «Ахмат» — «Рубин» был равным
30 ноября 2019, 23:41
Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо на пресс-конференции после матча 18-го тура чемпионата России против «Ахмата» (1:1) подвел итоги встречи.
На 31-й минуте игры счет открыл хавбек грозненцев Денис Глушаков. Полузащитник казанцев Хвича Кварацхелия забил ответный гол на третьей компенсированной минуте.
— Думаю, это была равная игра, — приводит слова Докампо пресс-служба «Ахмата». — Обе команды хотели выиграть. Мы бились до конца и смогли сыграть вничью на последней минуте.
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