Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо на пресс-конференции после матча 18-го тура чемпионата России против «Ахмата» (1:1) подвел итоги встречи.

На 31-й минуте игры счет открыл хавбек грозненцев Денис Глушаков. Полузащитник казанцев Хвича Кварацхелия забил ответный гол на третьей компенсированной минуте.

— Думаю, это была равная игра, — приводит слова Докампо пресс-служба «Ахмата». — Обе команды хотели выиграть. Мы бились до конца и смогли сыграть вничью на последней минуте.

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