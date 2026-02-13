Ивлев: «Гусеву по силам решить поставленные задачи в «Динамо»

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев объяснил, почему контракт с главным тренером команды Роланом Гусевым подписан до конца сезона-2025/26.

— Почему контракт с Роланом Гусевым заключен только до конца нынешнего сезона?

— Спортивный блок предоставил рекомендации, которые рассматривались на уровне совета директоров. Прошло обсуждение, мы заслушали идеи, которые нам предложили кандидаты в главные тренеры. В итоге мы приняли решение доверить команду Ролану Гусеву — пока что на этот период, во время которого ему, на наш взгляд, по силам решить поставленные задачи.

— Выигрыш Кубка России ближайшей весной — обязательное условие продолжения работы Гусева и его штаба?

— Это совокупность факторов. Борьба за победу в Кубке, качество игры, результаты в РПЛ, состояние игроков — все это вместе будет принято во внимание и повлияет на решение по главному тренеру в конце сезона.