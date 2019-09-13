Дмитрий Тарасов поддержал школьника с прической Ибрагимовича
20:46
Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал ситуацию с Прохором Ильиных — мальчиком, которому запрещали ходить в школу из-за прически, сделанной в стиле форварда «Лос-Анджелеса» Златана Ибрагимовича.
— Не могли остаться в стороне в этой ситуации, — сказал Тарасов в своем Instagram. — Я полностью поддерживаю парня. Мне кажется, что ничего ужасного и криминального нет в том, что Прохор подражает своему любимому футболисту. А вы что думаете?
После резонанса в СМИ ситуацией с Прохором заинтересовался красноярский СК, а региональное министерство образования выпустило пресс-релиз, осудив действия руководства школы.
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