Дмитрий Тарасов поддержал школьника с прической Ибрагимовича

Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал ситуацию с Прохором Ильиных — мальчиком, которому запрещали ходить в школу из-за прически, сделанной в стиле форварда «Лос-Анджелеса» Златана Ибрагимовича.

— Не могли остаться в стороне в этой ситуации, — сказал Тарасов в своем Instagram. — Я полностью поддерживаю парня. Мне кажется, что ничего ужасного и криминального нет в том, что Прохор подражает своему любимому футболисту. А вы что думаете?

После резонанса в СМИ ситуацией с Прохором заинтересовался красноярский СК, а региональное министерство образования выпустило пресс-релиз, осудив действия руководства школы.