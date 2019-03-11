Дмитрий Скопинцев: "Карпин любит меня"

Полузащитник "Краснодара" Дмитрий Скопинцев после ничьей против "Оренбурга" (2:2) рассказал о своих теплых взаимоотношениях с Валерием Карпиным, а также об адаптации в новой команде, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Забивать головой мне привычно, я на молодежном уровне это делал, – отметил Скопинцев. – Просто прыгал высоко. Есть чувство уверенности на втором этаже, к тому же Петров хороший пас сделал. Там только выпрыгнуть надо было и отправить мяч в ворота.

– Адаптация прошла?

– Надеюсь, в этом матче она случилась. Дальше связь с партнерами будет наигрываться, и будет только лучше.

– Как думаете, почему с "Оренбургом" получился такой сумасшедший матч?

– Думаю, мы больше планируем вскрывать соперника, который обороняется на последней трети поля. "Оренбург" более-менее атаковал, потому у нас была возможность для маневра в атаке. Поэтому забили 4 гола на двоих. Лучше так, чем 0:0, особенно для болельщиков.

– Насколько вам комфортно играть в 4 защитника и выступать в качестве защитника?

– Я могу выйти там, куда скажет тренер. Для меня одинаково – обороняться и атаковать.

– Общаетесь с Карпиным? Какую-то связь поддерживаете?

– Когда я уходил из "Ростова", Карпин сказал, что я всегда могу обратиться к нему по любому вопросу. Я думаю, еще предоставится такая возможность. Мы расстались друзьями.

– Он тоже так считает?

– Он тоже так считает. Он любит меня. Как он мне сказал. (Улыбается).

– Почему "Краснодар" отдал инициативу в последние 15 минут? Мусаев об этом сказал на пресс-конференции.

– Второй тайм прошел очень быстро, на встречных курсах. Я думаю, это нормально, когда мы большую часть времени атакуем, потом подсаживаемся. Но мы не должны такого допускать. Нам надо было додавливать, забивать третий гол. Тренер абсолютно прав.

– В предматчевом интервью вы назвали себя атакующим защитником. Как считаете, оправдали этот статус?

– Я надеюсь, да, но если бы отдал голевую передачу, было бы вообще замечательно. А так я не до конца сделал, что мог.