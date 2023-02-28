Дмитрий Сергеев продолжит карьеру в «Кайрате»
Футбольные клубы «Зенит» и «Кайрат» достигли соглашения о переходе полузащитника Дмитрия Сергеева в казахскую команду, сообщает пресс-служба питерского клуба.
21 мая 2021 года полузащитник дебютировал за основу сине-бело-голубых в РПЛ в матче 30-го тура против «Нижнего Новгорода».
В сезоне-2021/22 Дмитрий провел восемь матчей в ФНЛ в составе «Балтики» на правах аренды.
В текущем сезоне Второй лиги Дмитрий Сергеев провел 17 матчей за «Зенит-2» и забил один гол. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 175 тысяч евро.
Источник: https://t.me/fczenit/10288
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|35
|
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|29
|
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|4
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|3.03
|19:00
|
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|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
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|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
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|5.03
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Крылья Советов
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Спартак
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|
Филипе Силва Малком
Зенит
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|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Эдуард Сперцян
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|И
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