Дмитрий Песков: «Ситуация с противостоянием болельщиков и властей не серьезна»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не считают слишком серьезной ситуацию с якобы противостоянием футбольных болельщиков со спортивными властями.

Во время матча «Зенит» — «Спартак» (1:0) фанаты красно-белыхоскорбляли форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбу. Пресс-служба объединенной судебной системы в среду сообщила, что суды Санкт-Петербурга вынесли 34 постановления в отношении фанатов. Фанату «Спартака» Валерию Бевзу запретили посещать футбольные матчи в течение полутора лет.

— Мы видели сообщения, действительно, на этот счет, — цитирует РИА Новости Пескова. — В настоящий момент мы не полагаем, что ситуация какая-то серьезная и чем-то чревата. Действительно, были определенные происшествия, но в данном случае здесь есть спортивные власти и есть наш Российский футбольный союз, которые и занимаются этим вопросом.