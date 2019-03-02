Дмитрий Парфенов: "В матче с "Зенитом" у нас должна быть холодная голова и горячее сердце"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов - о матче с "Зенитом" в 18-м туре чемпионата России.

- Акклиматизация после сборов? Проблем не должно быть. Это обычная практика, мы так и планировали, - сказал специалист в эфире "Матч премьер". - У нас хороший соперник. Придет наш болельщик, который соскучился (по футболу), как и игроки. Хотели бы мы сегодня сыграть с соперником попроще? Нет, есть календарь, мы никого не выбираем. У нас должна быть холодная голова и горячее сердце.

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