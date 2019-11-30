Дмитрий Парфенов: «Мы рассчитываем, что Бикфалви будет играть 90 минут»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России против «Ростова».

— На этом этапе были матчи, где мы могли забивать и выигрывать в этих играх, но футбол без сослагательного «могли» — «может быть», есть итог, — сказал Парфенов в эфире канала «Матч премьер». — Много положительного в этих матчах, но есть моменты, которые нужно поправлять.

— Бикфалви не сыграл в прошлом матче. Сегодня он в старте. Насколько он готов?

— Игра покажет, на сколько времени он по времени готов. Как я всегда говорю — ты можешь планировать одно — игра диктует другое. Конечно, мы рассчитываем, что он будет играть 90 минут. Но если это будет 60-70 того качества, что мы хотим видеть — это тоже будет хорошо.

Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей