13:48 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Парфенов: "Матч с "Зенитом" был равным, "Уралу" не хватило тонуса"

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Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов - о матче с "Зенитом" (0:1) в 18-м туре чемпионата России.

- Был тяжелый момент в первом тайме, где мы пропустили. В целом был равный матч, - сказал специалист в эфире канала "Матч премьер". - Чего нам не хватило? Не хватило тонуса. "Зенит" на два матча раньше стартонул, нам пришлось входить в этот тонус через первый тайм. У нас были такие же моменты, как у соперника, но мы их не реализовали.

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Урал - Зенит

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 18-й тур
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