Дмитрий Комбаров объяснил, почему покинул «Спартак» вслед за Глушаковым

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал, почему ушел из «Спартака»? вслед за полузащитником Денисом Глушаковым, который теперь выступает за «Ахмат».

— В «Спартаке» на некоторые позиции претендуют по три-четыре человека, — цитирует Комбарова РИА Новости со ссылкой на «Большой спорт». — Выбор пал не на меня по ряду причин, одна из которых — курс «Спартака» на омоложение. Для меня стало очевидным, что надо уходить. Попросился в аренду, но оказалось, что за год до окончания контракта уйти туда нельзя: надо или расторгать соглашение, или отрабатывать до конца. Я выбрал первый вариант.

Комбаров играл за «Спартак» с 2010 по 2019 годы и провел в чемпионате России 226 матчей, в которых забил 21 гол. Становился с красно-белыми чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка страны (2017).