Дмитрий Комбаров: "Никогда никаких проблем и недопонимания с Кононовым не было"

Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров отметил, что у него никогда не было проблем с главным тренером красно-белых Олегом Кононовым. По его словам, разговор всегда был открытым.

– Никогда никаких проблем и недопонимания не было, – отметил Комбаров в эфире "Матч ТВ". – Если что-то не устраивало или были какие-то нюансы, мы всегда говорили друг другу все в глаза. Перед моим уходом мы также открыто с ним поговорили и приняли такое решение.

– Ваше отношение к клубу изменилось после ухода?

– Никак не изменится. "Спартак" – место, в котором я вырос, провел счастливейшие годы своей карьеры. Я пришел туда в шесть лет, и никакой обиды у меня не будет. Думаю, еще когда-нибудь поработаем вместе.