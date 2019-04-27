Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов поделился впечатлениями от матча 26-го тура чемпионата России против "Ахмата" (0:0). Специалист остался недоволен темпом, который продемонстрировали его футболисты.
- Не устраивал темп игры, начали мы хорошо, а затем почему-то подстроились под темп "Ахмата", - сказал Хохлов в эфире "Матч Премьер". - Не получалось зацепиться за мячи, много теряли в атаке.
- Панченко обычно много бьет по воротам, сейчас ни разу не ударил. Почему?
- Плотная оборона не позволяла. У него был момент, когда можно было пробить, но он сделал пас на Артура (Юсупова).