Дмитрий Хохлов: "Локомотив" ничего не создал с игры? Счет на табло"

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение в матче 21-го тура чемпионата России от "Локомотива" (0:1), информирует официальный Youtube-канал бело-голубых.

– Как сейчас выбраться после минимальных и очень обидных поражений?

– Выход один – выигрывать. Другого рецепта нет. Если "Динамо" сейчас начнет распускать сопли и искать отговорки, то ничего не получится. Надо выходить и выигрывать.

– "Локомотив" ничего не создал с игры?

– На табло 1:0, у них три очка, а у нас ноль. Вот и все.

– Что в матче с "Локо" пошло не так, кроме реализации?

– Все шло по плану, "Динамо" так и хотело играть. Единственное – это много брака в передачах, что меня расстроило. Активно старались играть впереди. Понимали, что под прессингом "Локомотив" часто допускает ошибки. Делает безадресный вынос вперед. Иногда получалось, иногда чуть-чуть не успевали. Ни в чем не уступили сопернику, а в чем-то даже превзошли.

– Как поменяете процесс тренировок? Может быть, сделаете на что-то упор на этой неделе?

– На всем нужно делать упор. Нельзя про что-то забывать. Абсолютно все важно. Всему необходимо уделять внимание, – сказал Хохлов в интервью с клубной пресс-службой "Динамо".

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