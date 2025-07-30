Футбол
30 июля 2025, 13:25

Губерниев о будущем Пиняева: «Он не крепостной. Сергей играет там, где ему подсказывает сердце»

Дарик Агаларов

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем футболиста «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Он сам отказался переходить в ЦСКА. Пиняев — не крепостной, это его выбор. Он играет там, где ему подсказывает сердце. Он все прекрасно понимает. Посмотрите, как «Локомотив» стартовал. На железнодорожной кухне можно сварить вкусную кашу. И поклонники будут счастливы. «Чучух-чучух», поезд движется в нужном направлении», — сказал Губерниев «СЭ».

20-летний Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2024/25 на счету футболиста 38 матчей во всех турнирах, в которых он забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.

Действующий контракт нападающего с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Губерниев
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • petrovich56

    Митяй - кашевар жд-кухни...

    30.07.2025

  • Gordon

    Он вам приплачивает что ли? По всем темам его спрашивают...

    30.07.2025

  • Степочкин

    Все уже забыли о Пиняеве. Никто его месяцами не добивался из ЦСКА. Сделали один раз предложение на предмет ВОЗМОЖНОГО перехода в ЦСКА. Отказал - его право. Говорить больше не о чем.

    30.07.2025

  • Vlаdimir

    СЭ всех болтунов опрашивает или только с экрана телевизора???

    30.07.2025

