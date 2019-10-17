Экс-защитник ЦСКА и сборной России Дмитрий Галямин в эфире YouTube-канала «СЭ» высказал мнение, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов — идеальная кандидатура для работы в «Спартаке».

— Надо ли Черчесову идти в «Спартак», если его туда позовут?

— Недавно обменивался со своим другом мнениями, сошлись на том, что Черчесов — единственный на данный момент тренер, который способен поднять либо «Динамо», либо «Спартак».

Есть тренеры, которые отлично понимают тренировочный процесс, или тренеры-психологи, или тренеры-селекционеры, в общем, у каждого есть своя сильная сторона.

У Черчесова много сильных сторон, одна из них — он способен отбросить тех людей, которые негативно влияют на команду, сказать: «Либо идем моим путем и добиваемся результата, либо я ухожу».

На сегодняшний день демократия в такой структуре, как «Спартак», ни к чему не приведет. «Спартаку» нужен лидер, который знает наш чемпионат, у которого есть опыт и харизма, у которого есть полномочия.

Думаю, Черчесов — единственный кандидат, у которого совпадают многие качества для «Спартака».

Например, в «Краснодаре» у него, может, и не получится, но для красно-белых Станислав Саламович — идеальная кандидатура. (Сергей Егоров)

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