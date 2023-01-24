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Булыкин: «Баринов — один из лидеров «Локомотива». Если его и продавать, то за большие деньги»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе полузащитника Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

«Может быть, у «Бешикташа» какие-то финансовые проблемы, поэтому они предложили так мало за Баринова. Но у «Локомотива» тяжелая ситуация в РПЛ и Дмитрий один из лидеров, который может помочь команде выбраться из нее. Им нет смысла продавать капитана за 15 миллионов. Если «железнодорожники» хотят продать лидера, то надо как можно больше денег требовать, поэтому не срослось. Думаю, что 15 миллионов — завышенная цена для Баринова, но и «Бешикташ» тоже мог побольше предложить», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

22 января, президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби в интервью «СЭ» заявил, что клуб не заинтересован в приобретении Баринова.

Действующий контракт российского хавбека с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провел 20 матчей во всех турнирах в составе железнодорожников, забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 9 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-barinov-odin-iz-liderov-lokomotiva-poetomu-esli-rasstavatsya-s-nim-to-tolko-za-bolshie-dengi-222339/
Дмитрий Баринов
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