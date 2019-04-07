Дмитрий Аленичев: "Енисей" слишком часто играет в гостях"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ против "Арсенала".

- Должен быть баланс между обороной и атакой, - сказал Аленичев в эфире "Матч Премьер". - Нам нужны очки, так то не будем "автобусы" ставить. Хотелось бы сыграть на ноль, но мы будем думать и о том, как забить голы.

- Что не получается пока в гостях?

- Мы в гостях играем слишком часто, это психологическая нагрузка на футболистов. Хочется, чтобы мы как можно больше матчей проводили на своем стадионе, но из-за того, что стадион не готов, пришлось несколько игр проводить в Тюмени.