13:55 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Аленичев: "Енисей" слишком часто играет в гостях"

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Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ против "Арсенала".

- Должен быть баланс между обороной и атакой, - сказал Аленичев в эфире "Матч Премьер". - Нам нужны очки, так то не будем "автобусы" ставить. Хотелось бы сыграть на ноль, но мы будем думать и о том, как забить голы.

- Что не получается пока в гостях? 

- Мы в гостях играем слишком часто, это психологическая нагрузка на футболистов. Хочется, чтобы мы как можно больше матчей проводили на своем стадионе, но из-за того, что стадион не готов, пришлось несколько игр проводить в Тюмени.

Урал - Енисей

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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