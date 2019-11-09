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«Динамо» впервые за 13 лет победило в Казани

16:21
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В матче 16-го тура чемпионата России «Динамо», благодаря голу Себастьяна Шиманьски, обыграло «Рубин» (1:0). Бело-голубые впервые с ноября 2006 года добились успеха в Казани. 13 лет назад минимальную победу команде Андрея Кобелева принес Дерлей. С остальных 15 выездов в столицу Татарстана динамовцы привезли пять ничьих при десяти поражениях. (Кирилл Бурдаков)

Рубин — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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