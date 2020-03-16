«Динамо», вероятно, поддержит предложение Леонида Федуна

По данным «СЭ», в «Динамо» сейчас идут консультации по поводу клубной позиции в связи с вероятной приостановкой чемпионата России из-за пандемии коронавируса. В любом случае бело-голубые на завтрашнем общем собрании клубов РПЛ будут выступать против проведения матчей без зрителей.

При этом высока вероятность, что «Динамо» не станет возражать против предложения владельца «Спартака» Леонида Федуна о завершении чемпионата с текущими показателями. Команда Кирилла Новикова после 22-го тура занимает шестое место. (Константин Алексеев)

По данным на 16 марта всего коронавирусом заразились 167 тысяч человек, из них 76 тысяч выздоровели и 6440 умерли. ВОЗ официально объявила о пандемии, подавляющее большинство спортивных турниров было приостановлено или отменено, в некоторых странах введен карантин.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список