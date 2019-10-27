«Динамо» — самый неудобный соперник для ЦСКА
ЦСКА в 21-й раз проиграл «Динамо» (0:3) в рамках высшего дивизиона чемпионата России.
По числу побед над армейцами бело-голубые сравнялись со «Спартаком» и теперь уступают только «Локомотиву». Зато динамовцы лидируют по проценту отобранных у красно-синих очков и разности побед и поражений во встречах с ними — «+4».
Также отрицательный баланс ЦСКА имеет в противостоянии с «Локомотивом» (+23=11-24) и задержавшийся в элите всего на два сезона «Океаном» (+1=1-2). (Кирилл Бурдаков)
Команды, с которыми ЦСКА набирает меньше всего очков в чемпионате (минимум 10 матчей)
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
% очков
|
Динамо
|
55
|
17
|
17
|
21
|
71-72
|
68
|
41,21
|
Зенит
|
48
|
16
|
16
|
16
|
56-59
|
64
|
44,44
|
Локомотив
|
58
|
23
|
11
|
24
|
76-64
|
80
|
45,98
|
Спартак
|
57
|
22
|
14
|
21
|
75-77
|
80
|
46,78
|
Краснодар
|
17
|
7
|
5
|
5
|
23-18
|
26
|
50,98
|
Черноморец
|
16
|
8
|
1
|
7
|
27-24
|
25
|
52,08
|
Шинник
|
18
|
7
|
8
|
3
|
26-13
|
29
|
53,70
|
Спартак Нч
|
12
|
5
|
5
|
2
|
15-7
|
20
|
55,56
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр