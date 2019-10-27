ЦСКА в 21-й раз проиграл «Динамо» (0:3) в рамках высшего дивизиона чемпионата России.

По числу побед над армейцами бело-голубые сравнялись со «Спартаком» и теперь уступают только «Локомотиву». Зато динамовцы лидируют по проценту отобранных у красно-синих очков и разности побед и поражений во встречах с ними — «+4».

Также отрицательный баланс ЦСКА имеет в противостоянии с «Локомотивом» (+23=11-24) и задержавшийся в элите всего на два сезона «Океаном» (+1=1-2). (Кирилл Бурдаков)

Команды, с которыми ЦСКА набирает меньше всего очков в чемпионате (минимум 10 матчей)

Команда И В Н П М О % очков Динамо 55 17 17 21 71-72 68 41,21 Зенит 48 16 16 16 56-59 64 44,44 Локомотив 58 23 11 24 76-64 80 45,98 Спартак 57 22 14 21 75-77 80 46,78 Краснодар 17 7 5 5 23-18 26 50,98 Черноморец 16 8 1 7 27-24 25 52,08 Шинник 18 7 8 3 26-13 29 53,70 Спартак Нч 12 5 5 2 15-7 20 55,56

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