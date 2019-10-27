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«Динамо» — самый неудобный соперник для ЦСКА

19:10
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ЦСКА в 21-й раз проиграл «Динамо» (0:3) в рамках высшего дивизиона чемпионата России.

По числу побед над армейцами бело-голубые сравнялись со «Спартаком» и теперь уступают только «Локомотиву». Зато динамовцы лидируют по проценту отобранных у красно-синих очков и разности побед и поражений во встречах с ними — «+4».

Также отрицательный баланс ЦСКА имеет в противостоянии с «Локомотивом» (+23=11-24) и задержавшийся в элите всего на два сезона «Океаном» (+1=1-2). (Кирилл Бурдаков)

Команды, с которыми ЦСКА набирает меньше всего очков в чемпионате (минимум 10 матчей)

Команда

И

В

Н

П

М

О

% очков

Динамо

55

17

17

21

71-72

68

41,21

Зенит

48

16

16

16

56-59

64

44,44

Локомотив

58

23

11

24

76-64

80

45,98

Спартак

57

22

14

21

75-77

80

46,78

Краснодар

17

7

5

5

23-18

26

50,98

Черноморец

16

8

1

7

27-24

25

52,08

Шинник

18

7

8

3

26-13

29

53,70

Спартак Нч

12

5

5

2

15-7

20

55,56

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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