«Динамо» — «Рубин»: Тюкавин вывел хозяев вперед, забив в пятом туре подряд

«Динамо» открыло счет в матче с «Рубином» в 17-м туре РПЛ — 1:0.

На 26-й минуте отличился форвард бело-голубых Константин Тюкавин. 21-летний нападающий забил в пятом туре подряд.

Казанцы пропустили в РПЛ впервые с сентября. Ранее команда Рашида Рахимова не пропускала в шести турах кряду.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию встречи «Динамо» — «Рубин».