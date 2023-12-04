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Сегодня, 19:59

«Динамо» — «Рубин»: Тюкавин вывел хозяев вперед, забив в пятом туре подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Динамо» открыло счет в матче с «Рубином» в 17-м туре РПЛ — 1:0.

На 26-й минуте отличился форвард бело-голубых Константин Тюкавин. 21-летний нападающий забил в пятом туре подряд.

Казанцы пропустили в РПЛ впервые с сентября. Ранее команда Рашида Рахимова не пропускала в шести турах кряду.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
04 дек, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Рубин

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию встречи «Динамо» — «Рубин».

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
Константин Тюкавин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
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