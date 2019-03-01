"Динамо" примет "Спартак" на "Арене Химки"

Матч 19-го тура премьер-лиги между "Динамо" и "Спартаком" пройдет на "Арене Химки", сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча состоится 10 марта в 19:00.

Изначально этот матч должен был пройти на реконструированном стадионе "Динамо" и стать игрой - открытием обновленной арены. Однако встречу было решено перенести из-за плохого качества газона.

"Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков после 17 туров. "Спартак" с 28 баллами располагается на 4-й строчке.

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