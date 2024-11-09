«Динамо» встретится с «Пари НН» в матче 15-го тура чемпионата России

Московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород» встретятся в матче 15-го тура чемпионата России в субботу, 9 ноября. Игра пройдет в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30.

В прямом эфире матч покажет телеканал и сайт «Матч ТВ». Трансляция начнется за 15 минут до игры и также доступна на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Пари НН». Основные события игры в Петровском парке можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В 14 турах «Динамо» набрало 27 очков, «Пари НН» — 15. В предыдущем туре динамовцы сыграли вничью с «Ростовом» на своем поле (1:1), а нижегородцы победили «Ахмат» в гостях (2:0).