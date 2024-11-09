Хомуха считает, что схема игры не позволяет ЦСКА забить в трех матчах кряду

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал безголевую серию армейцев в трех последних матчах.

«Схема игры команды не изменилась — большое количество футболистов находятся за линией мяча, игра в три центральных защитника, а к ним ещё опускается опорник, впереди не хватает игроков в атаке. Да и сами атакующие футболисты действуют недостаточно остро. Не хватает и наконечника, и того, кто может отдать последний пас», — цитирует Хомуху Legalbet.

ЦСКА не удалось забить ни одного гола в матчах 13-го тура РПЛ с «Факелом» (0:0), 14-го тура со «Спартаком» (0:2) и 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России с «Рубином» (0:0).

10 ноября армейцы в гостях сыграют с «Крыльями Советов». Матч стартует в 13:00 по московскому времени.