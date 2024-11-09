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Хомуха считает, что схема игры не позволяет ЦСКА забить в трех матчах кряду

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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал безголевую серию армейцев в трех последних матчах.

«Схема игры команды не изменилась — большое количество футболистов находятся за линией мяча, игра в три центральных защитника, а к ним ещё опускается опорник, впереди не хватает игроков в атаке. Да и сами атакующие футболисты действуют недостаточно остро. Не хватает и наконечника, и того, кто может отдать последний пас», — цитирует Хомуху Legalbet.

ЦСКА не удалось забить ни одного гола в матчах 13-го тура РПЛ с «Факелом» (0:0), 14-го тура со «Спартаком» (0:2) и 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России с «Рубином» (0:0).

10 ноября армейцы в гостях сыграют с «Крыльями Советов». Матч стартует в 13:00 по московскому времени.

Источник: Legalbet
Дмитрий Хомуха
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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