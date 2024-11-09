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Сегодня, 09:06

Бонгонда — о возможном чемпионстве «Спартака»: «Не можем говорить: «Трофей будет нашим»

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Вингер «Спартака» Тео Бонгонда после победы в матче 14-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:0) порассуждал о шансах красно-белых стать чемпионами в нынешнем сезоне РПЛ.

«Сезон длинный, еще рано об этом говорить. Может, я сейчас скажу, что шансов нет, а мы выиграем титул. Так же и наоборот. Мы можем обыгрывать «Зенит» или «Краснодар» — это хорошие команды, но мы не можем после победы над ЦСКА говорить: «Трофей будет нашим». У «Спартака» один из лучших составов в России. У кого состав лучше? Если в таблице лидирует «Краснодар» и «Зенит», значит у них так же есть хорошие футболисты», — цитирует Бонгонду «РБ Спорт».

После 14-ти туров в текущем сезоне РПЛ «Спартак» с 25 очками занимает пятое место в турнирной таблице. 10 ноября «красно-белые» дома примут «Акрон». Матч стартует в 15:15 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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9.11 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 - : -
9.11 19:00
Ростов – Химки
 - : -
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 - : -
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Руслан Литвинов

Руслан Литвинов

Спартак

 12 1 3
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