«Динамо» — «Оренбург»: Паршивлюк открыл счет в матче. Он забил первый гол за команду
«Динамо» принимает «оренбург» в матче 13-го тура РПЛ.
На 11-й минуте защитник хозяев Сергей Паршивлюк открыл счет в игре. Голевой передачей отметился Федор Смолов, который в касание переадресовал мяч Паршивлюку.
Отметим, что 33-летний защитник забил первый гол за «Динамо». Он выступает за команду с 2019 года.
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|
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|
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|
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|3
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|25-20
|21
|
6
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|6
|2
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|20
|
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|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|0 : 0
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 3
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
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|
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|
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Краснодар
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Локомотив
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