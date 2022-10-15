Травмированный полузащитник «Динамо» Гагнидзе допустил, что может вернуться на поле в матче с «Локомотивом»

Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе рассказал о своем состоянии.

19-летний грузин получил травму в матче своей молодежной сборной против Турции. Футболист допустил, что сможет вернуться на поле в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива».

— Как травма?

— Чувствую себя лучше.

— Сыграете ли с «Ростовом» в Кубке?

— Думаю, что нет.

— А в следующем туре?

— Возможно.

— Какие ожидания от матча?

— Конечно, сегодня мы победим «Оренбург».

В сезоне-2022/23 Гагнидзе сделал 2 результативных передачи в 11 матчах за «Динамо».

Бело-голубые сыграют с «Локомотивом» 22 октября.