«Динамо» Махачкала — «Ахмат»: команды не забили голов в первом тайме

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Махачкалинское «Динамо» и «Ахмат» не забили голов в первом тайме матча 5-го тура РПЛ — 0:0.

Команды нанесли по одному удару в створ ворот.

В этом сезоне РПЛ клубы еще не побеждали. «Динамо» набрало 2 очка, у «Ахмата» — 3 очка.