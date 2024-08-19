Мозес: «Я очень рад продлить контракт с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан Дэвид прокомментировал продление контракта с клубом.

«Краснодар» объявил о подписании нового соглашения с 21-летним нигерийцем 19 августа. Новый контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

«Я очень рад продлить контракт с «Краснодаром». С нетерпением смотрю в будущее и приложу все усилия, чтобы клуб гордился мной, а болельщики были довольны», — цитирует Мозеса пресс-службы «быков».

Мозес выступает за «Краснодар» с 2023 года. Он провел за команду 40 матчей, забил 5 мячей и сделал 5 результативных передач. 18 августа дубль нападающего принес «быкам» победу над «Пари НН» (2:1) в 5-м туре РПЛ.