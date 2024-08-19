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Мозес: «Я очень рад продлить контракт с «Краснодаром»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан Дэвид прокомментировал продление контракта с клубом.

«Краснодар» объявил о подписании нового соглашения с 21-летним нигерийцем 19 августа. Новый контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

«Я очень рад продлить контракт с «Краснодаром». С нетерпением смотрю в будущее и приложу все усилия, чтобы клуб гордился мной, а болельщики были довольны», — цитирует Мозеса пресс-службы «быков».

Мозес выступает за «Краснодар» с 2023 года. Он провел за команду 40 матчей, забил 5 мячей и сделал 5 результативных передач. 18 августа дубль нападающего принес «быкам» победу над «Пари НН» (2:1) в 5-м туре РПЛ.

Источник: ФК «Краснодар»
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Мозес Кобнан Дэвид
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
12
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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Динамо – Кр. Советов
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Ростов – Оренбург
 3 : 2
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Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 0 : 1
18.08 17:30
Спартак – Факел
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18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
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