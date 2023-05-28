«Динамо» — «Локомотив»: Глушенков сравнял счет

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков снова сравнял счет в матче его команды против «Динамо» в 29-м туре РПЛ — 2:2.

На 63-й минуте форвард железнодорожников пробил точно в дальний нижний угол ворот бело-голубых.