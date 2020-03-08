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Денис Попович: «Мой гол — заслуга всей команды»

16:23

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Попович поделился впечатлениями от победы над «Рубином» в матче 21-го тура Тинькофф-чемпионата России. Словенец стал автором единественного мяча.

— Команда показала характер, — сказал Попович в эфире «Матч премьер». — Мой гол — заслуга всей команды. Радонич нашел меня пасом. Контратака, хорошая передача, просто надо было забить один в один. Мы очень хотели выиграть.

«Рубин» старался, хотел забить, мы потеряли много сил. Довольны, что выиграли. «Рубин» — хорошая команда.

Рубин — Крылья Советов

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