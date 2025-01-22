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Сегодня, 19:34

Денис Глушаков: «Селихов — хороший вратарь, во многих матчах выручал»

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Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал вероятный уход вратаря Александра Селихова из красно-белого клуба.

По данным «СЭ», москвичи приняли решение разорвать контракт с 30-летним голкипером по ободному согласию сторон. Селихову выплатят зарплату за весь срок, оставшийся до окончания контракта летом этого года, — около 700 000 евро.

«Надо знать ситуацию, какое отношение, какие договоренности. Может, у Селихова есть вариант какой-то, сложно говорить на эту тему, — приводит «РБ Спорт» слова Глушакова. — О нем я знаю только хорошее, Селихов — хороший вратарь, человек. Значит, есть какое-то недопонимание и есть какие-то другие варианты продолжения карьеры. Понимаю ли я решение клуба, если остаются два вратаря? Значит, найдут еще какого-то. Селихов — порядочный парень, настоящий друг и хороший вратарь — тот, который во многих матчах нас выручал и спасал. Бывает, по-разному складывается судьба и ситуация. Какие-то, может быть, были неудачи, он через это проходил с высоко поднятой головой, как говорится. Доказывал все время конкурентоспособность, парень с характером».

Селихов перешел в «Спартак» из «Амкара» в январе 2017 года. В этом сезоне голкипер провел за красно-белых 8 матчей — все в FONBET Кубке России и пропустил 7 голов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-glushakov-selihov-horoshij-vratar-vo-mnogih-matchah-vy-ruchal/
Александр Селихов
Денис Глушаков
ФК Спартак (Москва)
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«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
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«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
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ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
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2.03 16:30
Спартак – Оренбург
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Локомотив

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Бителло

Динамо

 8
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Маркус Вендел

Зенит

 8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

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Оренбург

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