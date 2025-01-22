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Сегодня, 19:27

«Факел» расторг контракт с полузащитником Табо Селе

Сергей Ярошенко
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«Факел» расторг контракт с полузащитником Табо Селе, сообщает пресс-служба воронежского клуба.

«В связи с серьезными проблемами со здоровьем в семье полузащитник и клуб расторгли контракт. По соглашению между Селе и клубом до конца срока действовавшего контракта футболист сможет выступать только за команды из ЮАР. Желаем игроку удачи в дальнейшей карьере, а родным Селе — здоровья. Всего тебе самого доброго, Табо», — говорится в заявлении команды.

В этом сезоне 28-летний южноафриканец сыграл 14 матчей за воронежский клуб, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 350 тысяч евро.

Источник: Telegram-канал «Факела»
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ФК Факел (Воронеж)
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
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 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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