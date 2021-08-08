Денис Глушаков: «Сборная? Я играю в футбол. Думать — не мое дело»
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос о возможности вызова в сборную России.
«Не знал, что Валерий Георгиевич (Карпин — Прим. «СЭ») на матче. Сборная? Я об этом не думаю. Я играю в футбол. Думать — не мое дело. Если меня оценит главный тренер, буду готов. Не оценит, значит не подхожу под его стиль игры.
Сегодня сказал идти бить пенальти Игорь Черевченко. Сейчас у нас нет штатного пенальтиста, был Мирзов, но он ушел. Кто бьет — решает тренер».
«Химки» сыграли вничью с «Ростовом» (1:1). Глушаков забил мяч с пенальти.
(Владимир Пушкарев, Антон Иванов)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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