Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос о возможности вызова в сборную России.

«Не знал, что Валерий Георгиевич (Карпин — Прим. «СЭ») на матче. Сборная? Я об этом не думаю. Я играю в футбол. Думать — не мое дело. Если меня оценит главный тренер, буду готов. Не оценит, значит не подхожу под его стиль игры.

Сегодня сказал идти бить пенальти Игорь Черевченко. Сейчас у нас нет штатного пенальтиста, был Мирзов, но он ушел. Кто бьет — решает тренер».

«Химки» сыграли вничью с «Ростовом» (1:1). Глушаков забил мяч с пенальти.

(Владимир Пушкарев, Антон Иванов)