Денис Глушаков: «Нужно иметь талант, чтобы на девяностых минутах пропускать»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков не рад своему дебютному голу за клуб в чемпионате России. Хавбек открыл счет в игре 18-го тура против «Рубина», но в добавленное время грозненцы пропустили и потеряли два очка (1:1).

— Эмоций нет никаких. Даже нечего сказать, — сказал Глушаков в эфире «Матч премьер». — Пятая или шестая игра подряд, на девяностых пропускаем. Тяжело играть, непонятно, что происходит с командой. Спасибо за статуэтку лучшему игроку, но лучше бы мы три очка взяли.

Нужно иметь талант, чтобы на девяностых пропускать. Сами себя в тупик загоняем, могли наверху находиться.

Лично для меня положительный момент — только гол. Надеюсь, это начало, все мои важные голы еще впереди, и мы не пропустим на 93-й минуте.