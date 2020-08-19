«ЦСКА ждет настоящее испытание». Дивеев — о матче с «Зенитом
12:23
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от матча третьего тура РПЛ против «Зенита».
«Мы одержали две победы на старте сезона, но в среду нас ждет настоящее испытание. Прошлая встреча с «Зенитом» для нас была неудачной. Приложим все силы, чтобы в этот раз все сложилось иначе, — цитирует Дивеева пресс-служба клуба.
Матч «Зенит» — ЦСКА состоится в среду, 19 августа, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20.00 по мск.
После двух сыгранных матчей у обоих команд по шесть очков в турнирной таблице.
Уже сегодня нас ждёт суперматч!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 19, 2020
? #ЗенитЦСКА
? #РПЛ
? 20:00 мск
? Газпром Арена
? Матч Премьер pic.twitter.com/SrD6NxRNEi
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