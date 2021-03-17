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ЦСКА — «Зенит»: все голы матча

21:01
17 марта. Москва. ЦСКА — «Зенит». Гол Артема Дзюбы. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
17 марта. Москва. ЦСКА — «Зенит». Гол Артема Дзюбы. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Все голы матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Зенит».

На 28-й минуте хозяев вывел вперед Саломон Рондон.

Артем Дзюба на 33-й минуте сравнял результат.

Вендел на 50-й минуте вывел гостей вперед.

Он же на 77-й минуте оформил дубль.

ЦСКА — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




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