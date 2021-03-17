ЦСКА — «Зенит»: все голы матча
21:01
Все голы матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Зенит».
На 28-й минуте хозяев вывел вперед Саломон Рондон.
?? Гол Рондона с передачи Эджуке.#ЦСКАЗенит в прямом эфире на МАТЧ ТВ!https://t.co/ho6HFv7peO— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 17, 2021
Артем Дзюба на 33-й минуте сравнял результат.
?? А вот и гол Дзюбы — подача, небольшой рикошет и удар головой. 1:1!#ЦСКАЗенитhttps://t.co/baD8PIlCER— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 17, 2021
Вендел на 50-й минуте вывел гостей вперед.
? Выстрел Вендела, который вывел гостей вперед. Мощно пробил бразилец!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 17, 2021
? #ЦСКАЗенит на МАТЧ ТВ!https://t.co/n2fVYx7Yl1
Он же на 77-й минуте оформил дубль.
? Далер Кузяев резко ворвался в штрафную, отпасовал на одинокого Вендела и тот не промахнулся с близкого расстояния. 1:3!#ЦСКАЗенит https://t.co/Y1Gov9b9lf— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 17, 2021
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