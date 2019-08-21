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«ЦСКА всегда будет первым». Новый пост Сигурдссона после матча со «Спартаком»

19:59
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Нападающий ЦСКА Арнор Сигурдссон, который пропускал из-за травмы матч 6-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2), опубликовал новое фото в своем Instagram.

«ЦСКА всегда будет первым», — подписал 20-летний исландец.

Спартак — ЦСКА

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи
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