ЦСКА — «Уфа»: видеотрансляция матча РПЛ
15:30
В воскресенье, 15 марта, состоится матч 22-го тура Тинькофф чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Уфу». Начало встречи — в 16.30 (мск).
Игра пройдет без зрителей из-за коронавируса.
Следить за матчем ЦСКА — «Уфа» вы можете вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча ЦСКА — «Уфа»
Опрос
проголосовало: 1747Все опросы
Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата-2019/20?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи