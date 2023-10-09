ЦСКА убрался в раздевалке и оставил письмо «Спартаку»: «Порядок в финальном счете наведем весной»

Пресс-служба ЦСКА опубликовала новый пост в соцсетях после матча 11-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

Армейский клуб убрался в раздевалке после встречи с красно-белыми и оставил сообщение: «Оставляем раздевалку убранной, а порядок в финальном счете наведем весной».

«Спартак» набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с таким же количеством очков находится на восьмой строчке. Армейцы 21 октября сыграют на выезде с «Рубином», а красно-белые 22 октября на своем поле примут «Пари НН».