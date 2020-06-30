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ЦСКА — «Спартак»: Влашич открыл счет в матче после ошибки Максименко

30 июня 2020, 21:00
Никола Влашич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никола Влашич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич забил гол в ворота «Спартака» на 28-й минуте матча 25-го тура РПЛ. Встреча проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

22-летний Влашич получил мяч в 20 метрах от ворот красно-белых и пробил на силу. Вратарь «Спартака» Александр Максименко пытался кулаками отбить, но мяч юркнул в правый угол между перчатками.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Спартак»

ЦСКА — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




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