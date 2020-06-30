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ЦСКА — «Спартак»: почему не назначен пенальти в ворота хозяев?

30 июня 2020, 21:06
25-й тур. ЦСКА — «Спартак». 25-й тур. ЦСКА — «Спартак». 25-й тур. ЦСКА — «Спартак». 25-й тур. ЦСКА — «Спартак».
25-й тур. ЦСКА — «Спартак».
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На 8-й минуте матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Спартак» судья Алексей Еськов правильно не назначил 11-метровый удар в ворота красно-синих. Видеоарбитры Сергей Карасев и Дмитрий Сафьян его решение поддержали.

В том моменте Роман Зобнин требовал пенальти, считая, что Хердур Магнуссон сбил его. В штрафной площади армейцев действительно случился контакт правой ноги полузащитника ЦСКА с правой ногой соперника. Но рефери решили, что он не был причиной падения спартаковца и не должен рассматриваться как нарушение правил. (Александр Бобров)

ЦСКА — Спартак

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