ЦСКА снова сравнял счет в матче против «Сочи», Обляков забил красивый гол
17:43
ЦСКА сравнял счет в матче 16-го тура чемпионата России против «Сочи». На 52-й минуте свой первый мяч в этом сезоне забил Иван Обляков. Счет стал 2:2.
? Точный удар Ивана Облякова в девятку ворот «Сочи».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 10, 2019
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
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