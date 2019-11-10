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ЦСКА снова сравнял счет в матче против «Сочи», Обляков забил красивый гол

17:43
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ЦСКА сравнял счет в матче 16-го тура чемпионата России против «Сочи». На 52-й минуте свой первый мяч в этом сезоне забил Иван Обляков. Счет стал 2:2.

Сочи — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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