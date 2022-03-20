ЦСКА — «Рубин»: Языджи оформил хет-трик в матче
Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи оформил хет-трик в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Он реализовал пенальти в конце второго тайма — 6:1.
Языджи забил 6 голов в 4 матчах чемпионата за ЦСКА.
Турок забил во всех четырех матчах РПЛ после перехода из «Лилля». Также он отдал 2 голевых паса в матче БЕТСИТИ Кубка России.
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|
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|
4
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|21
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|2
|7
|33-21
|38
|
5
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|10
|6
|5
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|
6
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|
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|
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|
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|
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|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
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|22
|3
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|
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|22
|3
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|19-37
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30 тур
|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|2 : 3
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|3 : 0
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|1 : 1
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|6 : 1
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
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|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
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Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
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Спартак
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|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
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|15
|1
|0
|
|
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Спартак
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