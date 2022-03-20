ЦСКА — «Рубин»: Языджи оформил хет-трик в матче

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи оформил хет-трик в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Он реализовал пенальти в конце второго тайма — 6:1.

Языджи забил 6 голов в 4 матчах чемпионата за ЦСКА.

Турок забил во всех четырех матчах РПЛ после перехода из «Лилля». Также он отдал 2 голевых паса в матче БЕТСИТИ Кубка России.