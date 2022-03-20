ЦСКА — «Рубин»: Медина довел преимущество москвичей до крупного

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина забил гол в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Он довел преимущество москвичей до крупного в первом тайме — 3:0.

Медина уверенно реализовал выход один на один. Голевую передачу ему отдал Жан-Филипп Гбамен.

Отметим, что для Медины это дебютный гол в составе красно-синих.